1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 За...

Химия

1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 Запишите уравнения реакций нейтрализации между: а) гидроксидом натрия и серной кислотой; б) азотной кислотой и гидроксидом бария.

Автор: Гость