1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 За...
Химия
1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 Запишите уравнения реакций нейтрализации между: а) гидроксидом натрия и серной кислотой; б) азотной кислотой и гидроксидом бария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Гашёная известь(гидроксид кальция), едкий кали(гидроксид калия), гидроксид железа (III), гидроксид магния, гидроксид меди(II), гидроксид лития. 2. СО2, Fe2O3, Na2O, BaO. 3. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 2HNO3+Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Complete the sentences with in, on, at or –. 1. They started the meeting at 10am. 2. Francis went to Geneva on July. 3. I’m flying to Buchare...
Литература
Помогите умоляю!!!! Напишите пожалуйста сами тк учитель проверяет сайты. В чём вы ??идите нравственное превосходство Аси над героем?