1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 За...

Химия
1 Назовите основания: а) Са(ОН)2; б) КОН; в) Fe(OH)3; г) Mg(OH)2; д) Cu(OH)2; е) LiOH. 2 Составьте формулы оксидов, соответствующих следующим гидроксидам: а) H2CO3 → … ; б) Fe(OH)3 → … ; в) NaOH → … ; г) Ba(OH)2 → … . 3 Запишите уравнения реакций нейтрализации между: а) гидроксидом натрия и серной кислотой; б) азотной кислотой и гидроксидом бария.
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Ответ(ы) на вопрос:
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1. Гашёная известь(гидроксид кальция), едкий кали(гидроксид калия), гидроксид железа (III), гидроксид магния, гидроксид меди(II), гидроксид лития. 2. СО2, Fe2O3, Na2O, BaO. 3. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 2HNO3+Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O
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