Помогите пожалуйста срочно! От куска шёлковой ткани отрезали 6 (целых)3/5м, потом ещ?? 3 (целых)3/10м, после чего осталось 1 (целая)1/2м. Сколько всего метров шелка было в куске. Помогите плиииз срочно

Математика

Помогите пожалуйста срочно! От куска шёлковой ткани отрезали 6 (целых)3/5м, потом ещ?? 3 (целых)3/10м, после чего осталось 1 (целая)1/2м. Сколько всего метров шелка было в куске. Помогите плиииз срочно

Автор: Гость