Морфемный разбор слов : Радуются

Русский язык
Морфемный разбор слов : Радуются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рад- корень, у- суффикс, ют-окончание, ся- постфикс..
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