Предложение за ночь тонкая Березка сбросила листву подчеркнуть грамматическую о??нову подлежащее сказуемое
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Предложение за ночь тонкая Березка сбросила листву подчеркнуть грамматическую о??нову подлежащее сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березка-подлежащее, сбросила - сказемое
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