Пожалуйста про склоняйте по падежам:794,948, полтораста

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И. В.-Полтораста Р. Д. Т. П.- Полутораста 794 И- семьсот девяносто четыре Р. семисот девяноста четырёх Д.семисотам девяноста четырем В. семьсот девяносто четыре Т. семьстами девяноста четвертью П.о семистах девяноста четырех 948 И девятьсот сорок восемь Р девятисот сорока восьми Д девятисотам сорока восьми В девятьсот сорок восемь Т девятьюстами сорока восьмью П о девятистах сорока восьми