Расстояние между пристанями 150 километров катер прошел за 6 часов на обратном пути его скорость увеличилась на 5 километров в час За какое время катер пройдет весь путь туда и обратно
Математика
Расстояние между пристанями 150 километров катер прошел за 6 часов на обратном пути его скорость увеличилась на 5 километров в час За какое время катер пройдет весь путь туда и обратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 часов катер пройдет весь путь.
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