Расстояние между пристанями 150 километров катер прошел за 6 часов на обратном пути его скорость увеличилась на 5 километров в час За какое время катер пройдет весь путь туда и обратно

Математика

Расстояние между пристанями 150 километров катер прошел за 6 часов на обратном пути его скорость увеличилась на 5 километров в час За какое время катер пройдет весь путь туда и обратно

Автор: Гость