(a-b) ^-2 * (a^-2 -b^-2 )

Алгебра
(a-b) ^-2 * (a^-2 -b^-2 )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^(-1)=1/x (1/(a-b)²)*(1/(a²-b²)= 1/(a-b)²*(a²-b²)
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