413 плиз помогите пожалуйста!!! ;-)

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413 плиз помогите пожалуйста!!! ;-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народно- визвольний ,газовидобувний, овоче-баштанний,блідо-рожевий,військово-морський,машинобудівний,довгостроковий, чорноморський, чорнобровий,одноразовий, тихий-тихесенький, синьо-червоний,правобережний.
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