413 плиз помогите пожалуйста!!! ;-)
Українська мова
413 плиз помогите пожалуйста!!! ;-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народно- визвольний ,газовидобувний, овоче-баштанний,блідо-рожевий,військово-морський,машинобудівний,довгостроковий, чорноморський, чорнобровий,одноразовий, тихий-тихесенький, синьо-червоний,правобережний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Расстояние между пристанями 150 километров катер прошел за 6 часов на обратном пути его скорость увеличилась на 5 километров в час За какое время к...
Математика
На складе 200 мячей футбольных мячей на 20 шт меньше чем баскетбольных но на 30 штук б??льше чем волейбольных .сколько на складе волейбольных мячей