Как свойства кожи земноводных определяют выбор среды обитания?
Биология
Как свойства кожи земноводных определяют выбор среды обитания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земноводные дышат поверхностью кожи
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