Найди и Выпиши предложения с дополнениями. 1. Выдался как-то зимой ясный денёк. 2. Надя встала на лыжи и побежала на луг. 3. Он точно спал под снежным одеялом. 4. Девочка расчистила снег и замерла. 5. На промерзшей земле с...

Гость: Гость:

1. выдался когда? как-то, когда? зимой - нет дополнений 2 Надя- подлежащее, встала на лыжи - сказуемое, побежала куда? на луг - дополнений нет 3. спал где? под одеялом - дополнений нет 4. расчистила что? снег - ДОПОЛНЕНИЕ 5. Где? на земле, где? среди травинок, заметила что? стебельки - ДОПОЛНЕНИЕ, стебельки какие? лютика 6. как долго? до заморозков - дополнения нет .7. где? под снегом - дополнения нет 8. когда? в мороз- дополнения нет 9. когда? в январе, где? на лугу - дополнения нет Таким образом, ответ : 4 (снег), 5 (стебельки0 4. Девочка расчистила СНЕГ и замерла. 5. На промерзшей земле среди засохших травинок она заметила живые СТЕБЕЛЬКИ лютика.