Укажите, какими признаками обладает причастие в предложении. В неровном свете костра шалаш был похож на огромную задремавшую птицу.
Русский язык
Укажите, какими признаками обладает причастие в предложении. В неровном свете костра шалаш был похож на огромную задремавшую птицу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неровном свете костра шалаш был похож на огромную задремавшую птицу. задремавшую-причастие, н.ф.-задремавший,от глагола задремать+суф. -вш- пост.признаки: действительное, (невозвратн., непереход.-если Вас учат указывать данные признаки), прош.время, сов.вид непост.признаки: В.п., ж.р., ед.ч. в предложении: определение
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