СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см

Геометрия
СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны подобных треугольников пропорциональны, причем меньшая сторона первого треугольника 4, а меньшая сторона второго 1,5 4:1,5 7:х=4:1,5    4х=10,5    х=2,625 5:у=4:1,5    4у=7,5      у=1,875 Ответ. 2,625 см; 1,875 см и 1.5 см
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