СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см
Геометрия
СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны подобных треугольников пропорциональны, причем меньшая сторона первого треугольника 4, а меньшая сторона второго 1,5 4:1,5 7:х=4:1,5 4х=10,5 х=2,625 5:у=4:1,5 4у=7,5 у=1,875 Ответ. 2,625 см; 1,875 см и 1.5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите, какими признаками обладает причастие в предложении. В неровном свете костра шалаш был похож на огромную задремавшую птицу.
Русский язык
Спиши.слова в скобках измени по образцу. образец (красная) ягодка- красненькая яго??ка (Тонкий ) волосок- (Узкая)тропинка- (Зелёные) листики-...