СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см

Геометрия

СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!МАТЕМАТИЧКА УБЬЕТ!!!ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ+ДАНО,ПОЖ??ЛУЙСТА стороны данного треугольника 7 см, 5 см и 4 см. Найдите стороны подобного ему треугольника,если меньшая его сторона 1.5 см

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