Межнациональные отношения в современной России

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В современной России по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. проживает 194 народа. Большинство населения составляют русские 80,9% (в 2002 г.79,8%, в 1989 г.81,5%. Второе место по численности населения занимают татары, которых насчитывается 5,31 млн. человек (почти 3,8% населения страны). Далее (в порядке убывания) следуют украинцы - 1,93 млн., башкиры - 1,58 млн., чуваши - 1,44 млн., чеченцы - 1,43 млн., армяне - 1,18 млн., аварцы 0,91 млн.,, мордва 0,74 млн.,, казахи 0,65 млн., азербайджанцы 0,6млн., даргинцы 0,59 млн., удмурты и марийцы - по 0,55 млн., осетины 0,53 млн., кабардинцы и белорусы 0,52 млн., кумыки 0,5 млн., якуты 0,48 млн., лезгины 0,47 млн., буряты 0,46 млн., ингуши 0,44 млн. Численность остальных народов в сумме не превышает 3,6% (рис. 1). Переписью 2010 г. выявлены 22 наиболее многочисленные национальности, превышающие 400 тыс. человек. В связи с ростом численности населения в эту группу вошли азербайджанцы, кабардинцы, даргинцы, кумыки, ингуши, лезгины и якуты. Лидерами по темпам прироста численности среди крупных этнических групп в России стали таджики. Их количество увеличилось с неполных 40 тыс. человек в 1989 г., 120 тыс. человек в 2002 г., до 200 тыс. человек в 2010 г. Основным фактором роста, безусловно, явилась миграция, вызванная экономическими трудностями на их родине. Значительно возросло также количество ингушей, лезгин, корейцев, кумыков, табасаранов, лакцев, балкарцев, карачаевцев, грузин. Между тем, само содержание и характер межнациональных отношений начиная с 90-х гг. XX в. по настоящее время определяют факторы, связанные с реформированием российского общества, сложностями его перехода к рыночной экономике, неудовлетворенностью социально-профессиональных и национальных групп своим материальным положением, неверием населения в возможность его улучшения. На этом фоне органы государственной власти проводят работу, направленную на поддержание в обществе межнационального согласия, с учетом интереса всех национальных групп населяющих Российскую Федерацию. Министерством регионального развития России совместно с комиссиями и комитетами Федерального Собрания Российской Федерации, заинтересованными министерствами и ведомствами организована и проводится работа с общественными, национальными и религиозными объединениями, с целью учета мнения представляемых ими групп населения в процессе выработки, правовых актов, управленческих решений. Так, при их непосредственном участии подготовлены предложения о мерах по борьбе с этническим и религиозным экстремизмом, предупреждению межнациональных конфликтов, сохранению культурного, материального и нематериального наследия народов России, совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере межнациональных отношений.