Найдите ошибки в тексте и исправьте (99 БАЛЛОВ) 1. термин "онтогенез" ("онтогения") был введен немецким зоологом Э. Геккелем в 1866 г. 2. начальные этапы онтогенеза - эмбриогенез - изучает физиология живых организмов. 3. инваг...

Биология

Найдите ошибки в тексте и исправьте (99 БАЛЛОВ) 1. термин "онтогенез" ("онтогения") был введен немецким зоологом Э. Геккелем в 1866 г. 2. начальные этапы онтогенеза - эмбриогенез - изучает физиология живых организмов. 3. инвагинацией клеток и образование трёхслойного зародыша происходит в ходе дробления яйца. 4. первичный органогенез - процесс образования комплекса осевых органов (у хордовых происходит закладка нервной трубки, хорды и кишечной трубки). 5. постэмбриональное развитие бывает прямым и непрямым. 6. неполное развитие характеризуется отсутствием личинки.

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