Применение подобия при решении практических задач, привести примеры из жизни
Геометрия
Применение подобия при решении практических задач, привести примеры из жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
макеты домов, глобус
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