Помогите пожалуйста!!! Номер 10 а и б
Математика
Помогите пожалуйста!!! Номер 10 а и б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. m - 4(x+3x), где х- это скорость велосипедиста. 3х скорость мотоциклиста, (х+3х) скорость сближения, 4(х+х) расстояние, которое они проедут за 4 часа б. х-2х/3= 3х-2х/3=х/3 разница скорости 3с/х время через которое догонит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Найдите ошибки в тексте и исправьте (99 БАЛЛОВ) 1. термин "онтогенез" ("онтогения") был введен немецким зоологом Э. Геккелем в 1866 г. 2. начальн...