Помогите пожалуйста!!! Номер 10 а и б

Гость: Гость:

А. m - 4(x+3x), где х- это скорость велосипедиста. 3х скорость мотоциклиста, (х+3х) скорость сближения, 4(х+х) расстояние, которое они проедут за 4 часа б. х-2х/3= 3х-2х/3=х/3 разница скорости 3с/х время через которое догонит