Помогите пожалуйста!!! Номер 10 а и б

Математика
Помогите пожалуйста!!! Номер 10 а и б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. m - 4(x+3x), где х- это скорость велосипедиста. 3х скорость мотоциклиста, (х+3х) скорость сближения, 4(х+х) расстояние, которое они проедут за 4 часа б. х-2х/3= 3х-2х/3=х/3 разница скорости     3с/х время через которое догонит
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