Помогите пожалуйста я не понимаю эту тему я проболел зарание спасибо решите це??очки превращений укажите условия их протекания тип реакций назовите продукты а) P=P2O5=H3PO4 б) Li=LIO2=LiOH B) Ca=CaO=Ca(OH)2

Химия

Помогите пожалуйста я не понимаю эту тему я проболел зарание спасибо решите це??очки превращений укажите условия их протекания тип реакций назовите продукты а) P=P2O5=H3PO4 б) Li=LIO2=LiOH B) Ca=CaO=Ca(OH)2

Автор: Гость