Помогите пожалуйста я не понимаю эту тему я проболел зарание спасибо решите це??очки превращений укажите условия их протекания тип реакций назовите продукты а) P=P2O5=H3PO4 б) Li=LIO2=LiOH B) Ca=CaO=Ca(OH)2

Химия
Помогите пожалуйста я не понимаю эту тему я проболел зарание спасибо решите це??очки превращений укажите условия их протекания тип реакций назовите продукты а) P=P2O5=H3PO4 б) Li=LIO2=LiOH B) Ca=CaO=Ca(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4Р+5О2=2Р2О5.  Р2О5+3Н2О=2Н3РО4                                                          б)4Li + O2 = 2Li2O  Li2O + H2O = 2LiOН

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