Киоске продавали тетради школьные по цене 100 руб. за тетрадь общее по цене 5 руб. за тетрадь Сколько стоит вместе с 5 школе в тетради и пять общих сколько выражений и Запиши выражение

Математика

Киоске продавали тетради школьные по цене 100 руб. за тетрадь общее по цене 5 руб. за тетрадь Сколько стоит вместе с 5 школе в тетради и пять общих сколько выражений и Запиши выражение

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