Киоске продавали тетради школьные по цене 100 руб. за тетрадь общее по цене 5 руб. за тетрадь Сколько стоит вместе с 5 школе в тетради и пять общих сколько выражений и Запиши выражение

Математика
Киоске продавали тетради школьные по цене 100 руб. за тетрадь общее по цене 5 руб. за тетрадь Сколько стоит вместе с 5 школе в тетради и пять общих сколько выражений и Запиши выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть X руб.-цена за шк.тетради,У руб.-за общие( а ,допустим, А-цена за все тетради) тогда получится 5х+5у=а                                             2 способ     (A+C)*5
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