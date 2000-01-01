Переведите пожалуйста, очень нужно.

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Новая Зеландия всегда была превосходным местом для занятий экстремальными видами спорта: всеми начиная от скалолазания и горнолыжного спорта до катания на горных велосипедах и кайтсерфинга. Но вы когда-нибудь слышали о зорбинге? Это одно из самых последних сумасшествий, которое пришло к нам из Новой Зеландии. И так, что же собой представляет зорбинг? Главный смысл в том, что вы забираетесь во внутрь огромного пластмассового шара и он катится вниз с высокого холма. Моя подруга уже попробовала недавно в развлекательном центре в Девоне, и она говорит, что это потрясающий опыт. Это не настолько страшно, как парашютизм или прыжки с банджи, но мне это представляется не менее захватывающим. Новозеландец Эндрю Эйкерз открыл зорбинг, как вид спорта, в 2000 году. С того времени, уже более чем 100 000 людей по всему миру попробовали это. Поначалу Эндрю переживал, что люди могут плохо себя чувствовать во время спуска (зорбинга). Только представьте - это могло бы быть ужасно. Но в действительности, ещё никому не стало плохо внутри шара. Надеюсь, что я не стану первым! Я собираюсь спуститься на зорбинге на следующей неделе. И если вам захочется посмотреть, вы сможете найти видеоклип этого приключения на странице на моего блога. Пожелайте мне удачи! Я расскажу вам все об этом в выпуске на следующей неделе.