ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕКС!!!СРООООЧНОООО!!!!!
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕКС!!!СРООООЧНОООО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Был момент, когда пил чай был почти ООН ноу в европейских странах, многие люди никогда даже ннюслышали о чае. Это анекдот о старой женщине и ее сыну, который жил до чпаепитие стало популярным в Англии.
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