Помогите решить задачу!!! Пожалуйста!!! С краткой записью!!! Из 6 соток дачного участка 1 2/9 сотки занимают постройки, 2 4/9 сотки-грядки, а остальную площадь-газон. Сколько соток занимает газон? 7 кг масла разрезали на 4 о...

Математика

Помогите решить задачу!!! Пожалуйста!!! С краткой записью!!! Из 6 соток дачного участка 1 2/9 сотки занимают постройки, 2 4/9 сотки-грядки, а остальную площадь-газон. Сколько соток занимает газон? 7 кг масла разрезали на 4 одинаковых куска. Какова масса каждого куска масла? Зарание большое спасибо!!!

Автор: Гость