Как решить уравнения 240 :(х+3)-5=7
Математика
Как решить уравнения 240 :(х+3)-5=7
Ответ(ы):
Гость:
240:(х+3)-5=7 240:(х+3)=7+5 240:(х+3)=12 х+3=240:12 х+3=20 х=20-3 х=17
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