Вычислите. 4.200:(7×3)+1.450:50= 28.907+ 12.035-120×5= 9.000:100×(18+22)=? 12.000:40×15-2.700=?
Математика
Вычислите. 4.200:(7×3)+1.450:50= 28.907+ 12.035-120×5= 9.000:100×(18+22)=? 12.000:40×15-2.700=?
Ответ(ы):
Гость:
4200:21+29=229 28907+12035-600=40342 - да да , исправил тут 90х40=3600 300х15-2700=4500-2700=1800
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