Чему равна длина отрезка АВ, если координата точки А равна -3 , а точка М(1) является ??ерединой отрезка АВ?
Математика
Чему равна длина отрезка АВ, если координата точки А равна -3 , а точка М(1) является ??ерединой отрезка АВ?
Ответ(ы):
Гость:
8 Она равна 8 так как M=1 а А =-3 то между А и М расстояние 4, а М середина то 4*2=8
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