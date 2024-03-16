Вычислите) 1)5+5/16-3/24= 2)1целая 1/2+4целых1/4+3целых1/8= 3)6целых5/9+2целых 7/18-7целых 11/36= 4)21??елая 13/15-11целых 7/12+18целых11/20= Помогите пожалуйста это всё в дробях))

Гость: Гость:

1) 5+5/16-3/24=5 5³/16-3²/24=5 15-6/48=5 9/48=5 3/16 где ³ и ² над дробями дополнительный множитель к числителю и общему наименьшему знаменателю , а дробь 9/48 сокращаем на 3 2) 1 1/2+4 1/4+3 1/8=8 1/2+1/4+1/8=8 2/2+1/4=1/8=9 2/8+1/8=9 3/8 Сообразите сами,к каким дробям добавить дополнительный множитель? или проставить мне? 3) 6 5/9+2 7/18-7 11/36=15/9+7/18=1 10/18+7/18=1 17/18-11/36=1 23/36 4) 21 13/15- 11 7/15+18 11/20= 28 13/15-7/12+11/20= 28 13/15+11/20-7/12=28 52+33/60-7/12=28 5/6