По расписанию,раздавать тетради, раскрыть,стереть с доски,исправление ошибок, разборчиво,вспомнить и рассказать, расмотреть таблицу,воспитывать внимание. Составте предложения на тему:lt;lt;Урок русского языкаgt;gt;,используя д...

Русский язык

По расписанию,раздавать тетради, раскрыть,стереть с доски,исправление ошибок, разборчиво,вспомнить и рассказать, расмотреть таблицу,воспитывать внимание. Составте предложения на тему:lt;lt;Урок русского языкаgt;gt;,используя даные слова и словосочетания.

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