Решить систему 3x + y =1 x^2 +y^2 +xy=3 Кто может помочь.Пожалуйста...Это очень важно
Алгебра
Решить систему 3x + y =1 x^2 +y^2 +xy=3 Кто может помочь.Пожалуйста...Это очень важно
Ответ(ы):
Гость:
3x + y = 1 x² + y² + xy = 3 y = 1 - 3x x² + (1 - 3x)² + x(1 - 3x) - 3 = 0 x² + 1 - 6x + 9x² + x - 3x² - 3 = 0 7x² - 5x - 2 = 0 D = 25 + 4*7*2 = 81 x₁ = (5 - 9)/14 x₁ = - 2/7 x₂ = (5 + 9)/14 x₂ = 1 y₁ = 1 - 3*(-2/7) y₁ = 1(6/7) y₂ = 1 - 3*1 y₂ = - 2 (- 2/7; 1(6/7)) (1 ; - 2)
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