Решить систему 3x + y =1 x^2 +y^2 +xy=3 Кто может помочь.Пожалуйста...Это очень важно

Алгебра

Решить систему 3x + y =1 x^2 +y^2 +xy=3 Кто может помочь.Пожалуйста...Это очень важно

Автор: Гость