Определить падеж имён прилагательных в словах сизому,летнего,отважный,бронзовой,зимний, бронзовой,могучий,сильной

Русский язык
Определить падеж имён прилагательных в словах сизому,летнего,отважный,бронзовой,зимний, бронзовой,могучий,сильной
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Гость:
Сизому дат. Летнего имен Отважный именит
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