12 кг сахара рассыпали в пакет по 3 кг в каждый а 16 кг крупы в пакеты по2 кг. каких пак??тов получилось больше и на сколько?

Математика

12 кг сахара рассыпали в пакет по 3 кг в каждый а 16 кг крупы в пакеты по2 кг. каких пак??тов получилось больше и на сколько?

Автор: Гость