12 кг сахара рассыпали в пакет по 3 кг в каждый а 16 кг крупы в пакеты по2 кг. каких пак??тов получилось больше и на сколько?
Математика
12 кг сахара рассыпали в пакет по 3 кг в каждый а 16 кг крупы в пакеты по2 кг. каких пак??тов получилось больше и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12:3 получится 4(пакута с сахаром) 2)16:2 получится 8(пакетов с крупой) 3)8-4 получится 4 Ответ: на 4 пакета больше с крупой, чем с сахаром
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Вычислите) 1)5+5/16-3/24= 2)1целая 1/2+4целых1/4+3целых1/8= 3)6целых5/9+2целых 7/18-7целых 11/36= 4)21??елая 13/15-11целых 7/12+18целых11/2...
Русский язык
Определить падеж имён прилагательных в словах сизому,летнего,отважный,бронзовой,зимний, бронзовой,могучий,сильной
Математика