Помогите решить загадки ребенок в школу опаздывает, а в поиске ничего не нашел

Беларуская мова
Помогите решить загадки ребенок в школу опаздывает, а в поиске ничего не нашел
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну я думаю синичка , зайчик , грач 
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