На прокладке двух параллельных трубопроводов работали два экскаватора. Первый из них начал работать на 15 мин раньше второго. Когда второй экскаватор прокопал 28 м, оказалось, что он отстаёт от первого на 2 м. С какой скоростью...
Математика
На прокладке двух параллельных трубопроводов работали два экскаватора. Первый из них начал работать на 15 мин раньше второго. Когда второй экскаватор прокопал 28 м, оказалось, что он отстаёт от первого на 2 м. С какой скоростью (в м/ч) копает первый экскаватор, если второй выкапывает в час на 1 м больше первого?
Ответ(ы):
Гость:
28+2=30 30/15=2 ответ 1эксковатор копает со скоростью 2м/ч
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