Переведите пожалуйста текст

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Приключения Тома Сойера (после Марка Твена) В субботу не было ни одной школы. Все дети были свободны от занятий. Они наслаждались тихой выходные. Но все было иначе для Тома - он должен был работать. Он должен был нарисовать забор вокруг сада дома тети Полли. Это был очень длинный забор ... Том стоял с большим ведром белой краски. Он посмотрел на вновь забор, затем в ведро белой краски, а затем в забор. Он не хотел, чтобы нарисовать забор! Он хотел быть со своими друзьями, чтобы пойти плавать и ловить рыбу. "Мои друзья будут смеяться надо мной, когда они видят меня с этим ведром! подумал он. Он начал рисовать, но после часа он устал. Он был грустный и не знаю, что делать. Тогда у него была идея. Он улыбнулся и продолжал красить забор. Вскоре Том увидел своего друга Бена Роджерса. Он шел к Тому и он делает странные звуки. "Sssh, sssh! он говорил. "Тин-а лин! Я пароход на реке Миссисипи »!» Sssh-Sssh - Я пароход! Он на самом деле не звучит как пароход, но он пользовался это делать. Был большой красное яблоко в руке Бена. Он посмотрел на Тома и сказал: "Вы работать, и я нет! Я иду к реке! Я собираюсь плавать! "Работать?" сказал Том. "Это не работает. Это удовольствие! »Нравится ли вам картина забор? спросил Бен. "Да," сказал Том, "я!" Он шагнул назад от забора - там был счастливой улыбкой на лице. - И окрашены вновь Бен наблюдал за ним и сказал: "Позвольте мне нарисовать забор". "Нет", сказал Том, «вы не знаете, как это сделать. Это трудная работа, я не могу позволить вам сделать это.