Переведите пожалуйста текст

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Гость:
Приключения Тома Сойера  (после Марка Твена)  В субботу не было ни одной школы. Все дети были свободны от занятий.  Они наслаждались тихой выходные. Но все было иначе для Тома - он  должен был работать. Он должен был нарисовать забор вокруг сада дома тети Полли.  Это был очень длинный забор ...  Том стоял с большим ведром белой краски. Он посмотрел на  вновь забор, затем в ведро белой краски, а затем в забор. Он не  хотел, чтобы нарисовать забор! Он хотел быть со своими друзьями, чтобы пойти плавать и ловить рыбу.  "Мои друзья будут смеяться надо мной, когда они видят меня с этим ведром! подумал он.  Он начал рисовать, но после часа он устал. Он был грустный и не  знаю, что делать. Тогда у него была идея. Он улыбнулся и продолжал красить забор.  Вскоре Том увидел своего друга Бена Роджерса. Он шел к Тому и  он делает странные звуки. "Sssh, sssh! он говорил. "Тин-а лин! Я  пароход на реке Миссисипи  »!» Sssh-Sssh - Я пароход! Он на самом деле не звучит как пароход, но  он пользовался это делать.  Был большой красное яблоко в руке Бена. Он посмотрел на Тома и сказал: "Вы  работать, и я нет! Я иду к реке! Я собираюсь плавать!  "Работать?" сказал Том. "Это не работает. Это удовольствие!  »Нравится ли вам картина забор? спросил Бен. "Да," сказал Том, "я!" Он шагнул  назад от забора - там был счастливой улыбкой на лице. - И окрашены вновь  Бен наблюдал за ним и сказал: "Позвольте мне нарисовать забор". "Нет", сказал Том, «вы  не знаете, как это сделать. Это трудная работа, я не могу позволить вам сделать это. 
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