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Переведите Пожалуйстаа))) заранее огромное спасибо
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Чувашия столица Чебоксар. В Чувашии течет река, Волга. В Чувашии живут 1.4 миллиона человек. В Чувашии около 50 национальностей. Много людей в Чувашии русские. В Чувашии много традиций и культуры
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