Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?

Физика

Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?

Автор: Гость