Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?
Физика
Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На глу глибину 20 с.ця куля ввшййде у земный вал.
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