Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?

Физика
Куля, що летить з деякою швидкістю попадає в земний вал і входить у нього на глибину 10 с. на яку глибину ця куля ввійде у земний вал, якщо її швидкість буде удвічі більшою?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На глу глибину 20 с.ця куля ввшййде у земный вал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
С РЕШЕНИЕМ, УМОЛЯЮ! алгебра срочно!
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 132 ( и переведите задание пожалуйста)
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір слова трударів та сонцем
Ответить
Математика
Сколько в 1 километре сантиметров?
Ответить
Другие предметы
Чи зло, скоєне несвідомо, є злом? Чому?
Ответить