Помогите пожалуйста номер 132 ( и переведите задание пожалуйста)
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 132 ( и переведите задание пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заполните таблицу с помощью слов и словосочетаний что бы описать концепции. первый столбик: "Моя школа" Второй столбик: "Мои уроки английского" Третий столбик " Моя домашняя работа" Заполняешь таблицу и всё
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