Фонетичний розбір слова трударів та сонцем

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Фонетичний розбір слова трударів та сонцем
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Трударів -(трудар'ів) 8букв 8 звуків 3склади сонцем - (сонцем) 6 букв 6 звуків 2 склади
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