Переведите предложение, без переводчика! Поскольку все мы выросли в разных условиях, это тоже может стать причиной проблем и напряженных отношений. «Когда ты начинаешь жить самостоятельно, хочется все делать по-своему. Но ты о...

Английский язык
Переведите предложение, без переводчика! Поскольку все мы выросли в разных условиях, это тоже может стать причиной проблем и напряженных отношений. «Когда ты начинаешь жить самостоятельно, хочется все делать по-своему. Но ты очень быстро понимаешь, что придется считаться с мнением твоего соседа
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