Вычислил устно 61-61:240+105-104)*218 ((54+8):(79-78)-60)*(203-203)
Математика
Вычислил устно 61-61:240+105-104)*218 ((54+8):(79-78)-60)*(203-203)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203-203=0 Соответственно в последних скобках получается 0, а т. к. на чтобы не умножили 0, будет 0, то и ответ получается 0. Это второе. А в первом 61-61=0 На чтобы не делили ноль, ответ всё равно будет 0. Во вторых скобках будет 1. 1*218=218. 0+218=218
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