Распределите термины по темам медицина экология биология экономика техника:окру??ающая среда,валюта,гипертония,артерия,трахея,метеоспутник,гравитация,охрана природы,банкеты,инфляция,инсульт,кислотные дожди, мембрана, клетка, ре...
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Распределите термины по темам медицина экология биология экономика техника:окру??ающая среда,валюта,гипертония,артерия,трахея,метеоспутник,гравитация,охрана природы,банкеты,инфляция,инсульт,кислотные дожди, мембрана, клетка, реле, парниковый эффект, кредит, хромосома, микрочип, эволюция, кардиограмма, импорт, экспорт, авитаминоз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медицина: гипертония, инсульт, кардиограмма,авитаминоз Экология: окружающая среда, гравитация, охрана природы,кислотные дожди,парниковый эффект,эволюция Биология: артерия,трахея, мембрана,клетка,хромосома Экономика: валюта,инфляция,кредит,импорт,экспорт Техника: метеоспутник,микрочип,реле
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