Составить рассказ на тему school trip
Английский язык
Составить рассказ на тему school trip
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Last year i went with my class to ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощени...
Русский язык
Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?