Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?

Русский язык

Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?

Автор: Гость