Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?

Русский язык
Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может - вводное слово, а перед вводным словом ставится запятая. например: кажется, наверное, конечно. тоже вводные слова.
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