Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?
Русский язык
Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может - вводное слово, а перед вводным словом ставится запятая. например: кажется, наверное, конечно. тоже вводные слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Решите двойное неравенство и укажите, если возможно, наибольшее и наименьшее целое решение неравенства: -2 <= 8x + 1 / 5 < 3 (<= - это ...
Другие предметы
Геометрия
Українська мова