МІНІ-ТВІР МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕОРОЙ 8 КЛАС
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МІНІ-ТВІР МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕОРОЙ 8 КЛАС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историческая повесть “Тарас Бульба” мне очень нравится. Она рассказывает о прошлом нашей страны. Я люблю читать о тех героических временах, когда складывалась русская государственность. И характеры у людей в то время были особенные, самоотверженные, целеустремленные. Мужчины занимались ратными подвигами. Не было важнее цели, чем отстоять свободу и независимость страны. Гоголь показывает в своей повести замечательных героев: Тараса Бульбу, Остапа, их товарищей по оружию. Мне очень нравится главный герой повести — Тарас Бульба. Он сильный, смелый, решительный воин и отец. Честно выполняя свой долг, Тарас Бульба громит польских захватчиков. Но ему выпадает на долю великое испытание. Его младший сын Андрий — предатель. И Тарас находит в себе силы казнить изменника. Видят его старые глаза и гибель сына-героя Остапа. Что остается ему — умереть за родину, это и делает полковник. Он не просто гибнет, а спасает своих товарищей. Не думая о себе, о том, что огонь уже лижет его ноги, Тарас кричит, помогая соратникам уйти от преследователей. Да, он погиб мученической смертью, но не сгинул его отряд, который будет бить врагов до победы.
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Read the extract below and write an email to James giving him advice Нужно написать письмо (email) помогите пожалуй??та, буду очень благодарна! Даю...
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