Read the extract below and write an email to James giving him advice Нужно написать письмо (email) помогите пожалуй??та, буду очень благодарна! Даю 50 баллов, только помогите!!! Назначу как лучший ответ

Английский язык
Read the extract below and write an email to James giving him advice Нужно написать письмо (email) помогите пожалуй??та, буду очень благодарна! Даю 50 баллов, только помогите!!! Назначу как лучший ответ
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Автор: Гость
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