Задача на части: Саша в 3 раза моложе папы, и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше , если Коля моложе папы на 35 лет?
Математика
Задача на части: Саша в 3 раза моложе папы, и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше , если Коля моложе папы на 35 лет?
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