Задача на части: Саша в 3 раза моложе папы, и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше , если Коля моложе папы на 35 лет?

Математика

Задача на части: Саша в 3 раза моложе папы, и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше , если Коля моложе папы на 35 лет?

Автор: Гость