За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2

Физика

За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2

Автор: Гость