За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2
Физика
За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч = 5м/с, 5:2= 2,5 с
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