За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2

Физика
За какое время можно уменьшить скорость автомобиля на 18 км/ч,если при торможении ускорение автомобиля равно 2 м/с^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч = 5м/с, 5:2= 2,5 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите ! а то умру 1
Ответить
Химия
Что будет если в морожено налить лимонад??? пж хочу узнать
Ответить
Русский язык
Выделите непроизносимые согласные звуки Заглянул солнечный, солнце, чудесно, пр??красно, радостно, пропущена, изменять, вылезали, схватил, вписал...
Ответить
Английский язык
Fill in the gaps with the missing words from the the box one word is extra
Ответить
Алгебра
Очень нужна помощь с решением номер 192 весь, умоляю спасите меня
Ответить