Выделите непроизносимые согласные звуки Заглянул солнечный, солнце, чудесно, пр??красно, радостно, пропущена, изменять, вылезали, схватил, вписал, да здравствует.
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Выделите непроизносимые согласные звуки Заглянул солнечный, солнце, чудесно, пр??красно, радостно, пропущена, изменять, вылезали, схватил, вписал, да здравствует.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СолНце,чудесно,прекрасно,радосТно,пропущена,изменять,вылезали,схватил,вписал,да здраВствует.
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