X-5=-5×(x-11) решите уровнение
Алгебра
X-5=-5×(x-11) решите уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-5=-5x+55 x+5x=5+55 6x=60 x=60:6 x=10
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