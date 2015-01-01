Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!
География
Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 10 2015 хорошее среднее есть идет 21 11 2015 отличное худшее нету идет
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