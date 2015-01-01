Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!

География
Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 10 2015  хорошее   среднее   есть    идет 21 11 2015 отличное   худшее    нету    идет
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