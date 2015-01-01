Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!

География

Помогите пожалуйста!!! Составьте календарь погоды на неделю!!! пожалуйста!!! Очень жду!!! Помогите пожалуйста дам корону!!!

Автор: Гость