Я немогу понять кто такие ремеслиики
История
Я немогу понять кто такие ремеслиики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ремесленник - это человек, занимающийся ремеслом, обладающий определёнными навыками. Он производит ручные работы на заказ и на продажу.
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