Я немогу понять кто такие ремеслиики

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Я немогу понять кто такие ремеслиики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ремесленник - это человек, занимающийся ремеслом, обладающий определёнными навыками. Он производит ручные работы на заказ и на продажу.
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