Укажите дествитетельное причастие настоящего времени .1)передавший 2)настигаюший3)заимствованые 4)вырошая
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Укажите дествитетельное причастие настоящего времени .1)передавший 2)настигаюший3)заимствованые 4)вырошая
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Настигающий заимствованнык
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